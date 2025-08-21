श्रेयस अय्यर हो सकते हैं वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के अगले कप्तान- रिपोर्ट 

एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम के दल में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है, जिसके बाद चयन समिति पर सवाल उठे। कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि श्रेयस के साथ अन्याय हुआ। अब चर्चा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें वनडे क्रिकेट टीम का अगला कप्तान बना सकती है, जबकि शुभमन गिल टी-20 टीम की कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ श्रेयस का चयन? दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस भारतीय टी-20 टीम में चुने जाने के करीब थे। हालांकि, 15 सदस्यीय टीम ले जाने के कारण उनका चयन नहीं हुआ। BCCI के सूत्र ने कहा, "कुछ दिन पहले ही BCCI के अधिकारियों के बीच भारतीय टीम के तीनों प्रारूप के भविष्य को लेकर चर्चाएं हुईं थीं। इंग्लैंड दौरे से पहले गिल को कप्तान बनाने का निर्णय भी लंबे समय तक उनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर किया गया था।"

कप्तानी जल्द श्रेयस बनाए जाएंगे वनडे टीम के कप्तान BCCI के सूत्र ने आगे कहा, "देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तक परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया गया था। इस समय इतना क्रिकेट हो रहा है तो कोई भी खिलाड़ी तीनों प्रारूप में लगातार कप्तान के तौर पर नहीं खेल सकता है। ऐसे में गिल को टेस्ट की कप्तानी दी गई और टी-20 में उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। रोहित अब 38 साल के हो गए हैं। ऐसे में जल्द श्रेयस को ये जिम्मेदारी मिलेगी।"

विराट क्या रोहित और विराट खेलेंगे अगली वनडे सीरीज? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज रोहित और विराट कोहली की आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज हो सकती है। BCCI के सूत्र के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तान कौन होगा, इसको लेकर एशिया कप के बाद बैठक होगी। BCCI के अधिकारी रोहित और कोहली से बात करके भविष्य की रणनीति बनाएंगे। सूर्यकुमार यादव 34 साल के हो गए हैं। इस कारण टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अगला कप्तान देखा जा रहा है।

करियर ऐसा रहा है श्रेयस अय्यर का वनडे करियर श्रेयस ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 70 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 48.22 की उम्दा औसत के साथ 2,845 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 22 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है। अय्यर ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (484) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।