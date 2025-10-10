वनडे क्रिकेट: नंबर-8 या निचले क्रम में सर्वोच्च पारी खेलने वाली महिला बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के लिए बल्लेबाजी में वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआत अच्छी रही है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी तीसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 94 रन की पारी खेली। उन्हें नंबर-8 पर बल्लेबाजी करते हुए ये पारी खेली। इस बीच वनडे में नंबर-8 या उससे निचले क्रम में सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
ऋचा घोष (94 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025)
ऋचा नंबर-8 उससे कम रन पर बल्लेबाजी करते हुए 90 से ज्यादा वनडे स्कोर बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। भारत ने एक समय 102 रन तक अपने 6 विकेट खो दिए थे, ऐसे में घोष ने पारी को संभालते हुए ये पारी खेली। उनकी तेज पारी की बदौलत भारत ने 251/10 का स्कोर बनाया। वह 77 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुई।
#2
नादिन डी क्लर्क (84 रन बनाम भारत, 2025)
जिस मुकाबले में घोष ने कमाल किया, उसी मैच में दक्षिण अफ्रीका की नादिन डी क्लर्क ने अविश्वसनीय पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जब 142 के स्कोर पर छठा विकेट खोया, तब नादिन डी क्लर्क क्रीज पर आई। उन्होंने 54 गेंदों में 84 रन की पारी खेलते हुए टीम को 48.5 ओवर में जीत दिलाई। यह उनके वनडे करियर का सर्वोच्च स्कोर बन गया।
जानकारी
दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप में अपना दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया
दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप इतिहास में अपना दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया है। बता दें कि प्रोटियाज टीम ने 2022 में भारत के ही खिलाफ 275 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया था।
#3
क्लो ट्रायोन (74 रन बनाम श्रीलंका, 2025)
डी क्लार्क की टीम की साथी क्लो ट्रायोन ने इस साल की शुरुआत में कोलंबो में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ शानदार 74 रनों की पारी खेली थी। जब ट्रायोन बल्लेबाजी के लिए आईं, तब मेहमान टीम का स्कोर 127/6 था। उन्होंने एनेरी डर्कसन (104) के साथ 112 रन जोड़कर अपनी टीम को अंततः मैच विजयी स्कोर (315/9) बनाने में मदद की थी। ट्रायोन ने उस पारी में 51 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 5 छक्के लगाए थे।