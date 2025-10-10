वनडे क्रिकेट: नंबर-8 या निचले क्रम में सर्वोच्च पारी खेलने वाली महिला बल्लेबाज 

#1 ऋचा घोष (94 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) ऋचा नंबर-8 उससे कम रन पर बल्लेबाजी करते हुए 90 से ज्यादा वनडे स्कोर बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। भारत ने एक समय 102 रन तक अपने 6 विकेट खो दिए थे, ऐसे में घोष ने पारी को संभालते हुए ये पारी खेली। उनकी तेज पारी की बदौलत भारत ने 251/10 का स्कोर बनाया। वह 77 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुई।

#2 नादिन डी क्लर्क (84 रन बनाम भारत, 2025) जिस मुकाबले में घोष ने कमाल किया, उसी मैच में दक्षिण अफ्रीका की नादिन डी क्लर्क ने अविश्वसनीय पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जब 142 के स्कोर पर छठा विकेट खोया, तब नादिन डी क्लर्क क्रीज पर आई। उन्होंने 54 गेंदों में 84 रन की पारी खेलते हुए टीम को 48.5 ओवर में जीत दिलाई। यह उनके वनडे करियर का सर्वोच्च स्कोर बन गया।

जानकारी दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप में अपना दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप इतिहास में अपना दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया है। बता दें कि प्रोटियाज टीम ने 2022 में भारत के ही खिलाफ 275 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया था।