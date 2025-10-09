वनडे विश्व कप 2025: ऋचा घोष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक से चूकी, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के 10वें मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 94 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवरों के बाद 251/10 का स्कोर बनाया। अपनी इस पारी के दौरान घोष ने अपने 1,000 वनडे रन भी पूरे किए। आइए उनकी पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही ऋचा घोष की पारी
भारत ने जब 102 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट खोया, तब घोष क्रीज पर आई। उन्होंने संकट की घड़ी में अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाज की और 53 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 77 गेंदों में 94 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए। इस बीच उन्होंने स्नेह राणा (33) के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 88 रन की उपयोगी साझेदारी निभाई।
आंकड़े
सबसे कम गेंदों में 1,000 वनडे रन पूरी करने वाली भारतीय बनी ऋचा घोष
अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए मशहूर घोष ने 1,010 गेंदों में 1,000 वनडे रन पूरे किए। वह सबसे कम गेंदों में इस आंकड़ों को छूने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी। विश्व के खिलाड़ियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर और इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट इस सूची में शीर्ष-2 पर हैं। बता दें कि गार्डनर ने 917 गेंदों में और साइवर ब्रंट ने 943 गेंदों में अपने 1,000 वनडे रन पूरे किए थे।
रिकॉर्ड्स
घोष ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
घोष अब महिला वनडे क्रिकेट में आठवें या निचले नंबर पर सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। इससे पहले निचले क्रम में क्लो ट्रायोन ने इसी साल की शुरुआत में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन बनाए थे। यह विश्व कप इतिहास में नंबर-8 या उससे नीचे 50+ रनों का चौथा स्कोर है। इससे पहले पूजा वस्त्राकर (67 बनाम पाकिस्तान, 2022), अमनजोत कौर (57 बनाम श्रीलंका, 2025) और अलाना किंग (51* बनाम पाकिस्तान, 2025) ऐसा कर चुकी हैं।