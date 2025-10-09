वनडे विश्व कप 2025: ऋचा घोष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक से चूकी, बनाए ये रिकॉर्ड्स

पारी जोरदार रही ऋचा घोष की पारी भारत ने जब 102 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट खोया, तब घोष क्रीज पर आई। उन्होंने संकट की घड़ी में अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाज की और 53 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 77 गेंदों में 94 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए। इस बीच उन्होंने स्नेह राणा (33) के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 88 रन की उपयोगी साझेदारी निभाई।

आंकड़े सबसे कम गेंदों में 1,000 वनडे रन पूरी करने वाली भारतीय बनी ऋचा घोष अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए मशहूर घोष ने 1,010 गेंदों में 1,000 वनडे रन पूरे किए। वह सबसे कम गेंदों में इस आंकड़ों को छूने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी। विश्व के खिलाड़ियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर और इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट इस सूची में शीर्ष-2 पर हैं। बता दें कि गार्डनर ने 917 गेंदों में और साइवर ब्रंट ने 943 गेंदों में अपने 1,000 वनडे रन पूरे किए थे।