भारत बनाम वेस्टइंडीज: यशस्वी जायसवाल ने अपना 7वां टेस्ट शतक लगाया, पूरे किए 3,000 अंतरराष्ट्रीय रन

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगाया। यह उनका टेस्ट करियर का कुल 7वां और कैरेबियाई टीम के विरुद्ध दूसरा शतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 3,000 रन भी पूरे किए। वह अरुण जेटली स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों के सामने उम्दा लय में नजर आए हैं। आइए जायसवाल की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही जायसवाल की पारी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। राहुल 38 रन बनाकर 58 रन के टीम स्कोर पर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उनके विकेट के पतन के बावजूद जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी करना जारी रखा। भोजनकाल तक 40 रन पर नाबाद रहने वाले जायसवाल ने दूसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

आंकड़े जायसवाल ने पूरे किए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 3,000 रन जायसवाल ने 2023 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक सभी प्रारूपों में 50 मैच खेले हैं, जिसकी 71 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 3,050 से अधिक रन बनाए हैं। वह अब तक तीनों प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट में 7 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक लगाया है।

टेस्ट करियर शानदार चल रहा है जायसवाल का टेस्ट करियर यशस्वी ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 26 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 48 पारियों में लगभग 51 की औसत के साथ 2,300 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ सोकर 214* रन रहा है। वेस्टइंडीज के विरुद्ध उन्होंने अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाया है।