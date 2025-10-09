वनडे विश्व कप 2025: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला भारत से प्रतिका रावल (37) और स्मृति मंधाना (23) ने 55 रन की साझेदारी की। सलामी जोड़ी के विकेटों के पतन के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई और एक समय स्कोर 102/6 हो गया। इसके बाद ऋचा घोष (94) और स्नेह राणा (33) ने टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ताजमिन ब्रिट्स (0), सुने लुस (5), और बॉश (1) के जल्दी आउट होने के बाद लौरा वोल्वार्ड्ट (70) ने संघर्ष किया। अंत में डी क्लर्क ने जीत दिलाई।

घोष ऋचा घोष अपने पहले शतक से चूकी भारत ने जब 102 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट खोया, तब घोष क्रीज पर आई। उन्होंने संकट की घड़ी में अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाज की और 53 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 77 गेंदों में 94 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए। यह घोष के वनडे करियर का 7वां अर्धशतक लगाया। इस बीच उन्होंने अपने 1,000 रन भी पूरे किए।

उपलब्धि सबसे कम गेंदों में 1,000 वनडे रन पूरी करने वाली भारतीय बनी ऋचा घोष अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए मशहूर घोष ने 1,010 गेंदों में 1,000 वनडे रन पूरे किए। वह सबसे कम गेंदों में इस आंकड़ों को छूने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी। विश्व के खिलाड़ियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर और इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट इस सूची में शीर्ष-2 पर हैं। बता दें कि गार्डनर ने 917 गेंदों में और साइवर ब्रंट ने 943 गेंदों में अपने 1,000 वनडे रन पूरे किए थे।

साझेदारी घोष और राणा ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड निचले क्रम में राणा ने 24 गेंदों में 33 रन की पारी खेली और घोष के साथ मिलकर 88 रन की साझेदारी निभाई। यह अब महिलाओं के वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए नंबर-8 या इससे नीचे की सर्वोच्च साझेदारी बन गई। बता दें कि इससे पहले निचले क्रम की सबसे बड़ी साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड पूजा वस्त्राकर और सुषमा वर्मा (76 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018) के नाम पर था।

रिकॉर्ड्स घोष ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स घोष अब महिला वनडे क्रिकेट में आठवें या निचले नंबर पर सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। विश्व कप इतिहास में नंबर-8 या उससे नीचे 50+ रनों का चौथा स्कोर है। इससे पहले पूजा वस्त्राकर (67 बनाम पाकिस्तान, 2022), अमनजोत कौर (57 बनाम श्रीलंका, 2025) और अलाना किंग (51* बनाम पाकिस्तान, 2025) ऐसा कर चुकी हैं। डी क्लर्क ने नंबर-8 पर बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका से सर्वोच्च पारी खेली है।

मारिजन कप्प वनडे में 5वीं सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज बनी मारिजन कप्प मारिजन कप्प ने अपने 9 ओवर में 45 रन देते हुए 2 विकेट लिए। वह 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, अपना 156वां वनडे खेलते हुए कप्प ने 24.63 की औसत और 3.83 की इकॉनमी रेट से 172 विकेट लिए हैं। झूलन गोस्वामी (255), दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल (191), ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक (180), और वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद (180) अब कप्प से ज्यादा वनडे विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।

अर्धशतक लौरा वोल्वार्ड्ट और नादिन डी क्लर्क ने लगाए अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका की ओर से लक्ष्य का पीछा करते हुए वोल्वार्ड्ट ने 111 गेंदों में 70 रन बनाए। उन्होंने अपने इस अर्धशतक में 8 चौके लगाए। वहीं, मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई नादिन डी क्लर्क ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। उन्होंने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई। वह 54 गेंदों में 84 रन बनाकर नाबाद रही। क्लो ट्रायोन ने 66 गेंदों में 49 रन का योगदान दिया।