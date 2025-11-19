न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 86 रन तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। आधी टीम के पवेलियन लौट जाने के बाद कप्तान होप ने बेहतरीन शतक लगाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से रचिन रविंद्र (56) और डेवोन कॉनवे (90) ने 106 रन की साझेदारी की। इनके आउट होने के बाद मध्यक्रम में टॉम लैथम (39*) और मिचेल सैंटनर (34*) ने जीत दिलाई।

होप होप ने वनडे शतकों के मामले में ब्रायन लारा की बराबरी की होप ने 69 गेंदों में 13 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत नाबाद 109 रन बनाए। वह वेस्टइंडीज से संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 142 पारियों में 19 शतक लगाए हैं, जबकि ब्रायन लारा ने अपने वनडे करियर में 285 पारियों के बाद `19 शतकों की मदद से 10,348 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल (25) के नाम पर दर्ज है।

गेंदबाजी नाथन स्मिथ ने किया अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन स्मिथ ने 7 ओवर गेंदबाजी की और 42 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। इस खिलाड़ी ने ऐकीम ऑगस्टे (22), रोस्टन चेज (2), जस्टिन ग्रीव्स (22) और मैथ्यू फोर्ड (21) को अपना शिकार बनाया। यह उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन दर्ज हुआ। उन्होंने अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में उन्होंने 32.50 की औसत से 18 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.71 की रही है।

शतक कॉनवे शतक से चूके कॉनवे ने 84 गेंदों का सामना किया और 90 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 107.14 की रही। ये उनके वनडे करियर का 5वां अर्धशतक रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने दूसरा अर्धशतक लगाया। अब तक कॉनवे ने 39 वनडे खेले हैं और 45.82 की औसत से 1,604 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक भी निकले हैं।