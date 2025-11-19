न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने पूरे किए अपने 6,000 वनडे रन, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने पूरे किए अपने 6,000 वनडे रन, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने वनडे करियर के 6,000 रन पूरे किए। उन्होंने नेपियर वनडे में अपना 12वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने इस मैच में 50+ रन की पारी खेली। आइए उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
6,000 वनडे रन वाले 7वें कैरिबियाई बने होप
होप वनडे में 6,000 रन पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के कुल 7वें बल्लेबाज बने। वह अब क्रिस गेल, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, डेसमंड हेंस, विवियन रिचर्ड्स और रिची रिचर्ड्सन ऐसा कर चुके हैं। बता दें कि गेल और लारा ही 10,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं, चंद्रपॉल ने 8778 रन, हेंस ने 8,648 रन, रिचर्ड्स ने 6,721 रन और रिची ने 6,248 रन बनाए थे।
पारी
ऐसी रही होप की पारी
वेस्टइंडीज ने जब 38 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब होप क्रीज पर आए। एक तरफ कीवी गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निरंतर आउट होते चले गए, तो दूसरी तरफ होप ने मोर्चा संभाले रखा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपने अर्धशतक के बाद उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी की। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के साथ मिलकर 47 रन की साझेदारी भी की।