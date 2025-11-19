न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने पूरे किए अपने 6,000 वनडे रन, जानिए उनके आंकड़े 

आंकड़े

6,000 वनडे रन वाले 7वें कैरिबियाई बने होप

होप वनडे में 6,000 रन पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के कुल 7वें बल्लेबाज बने। वह अब क्रिस गेल, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, डेसमंड हेंस, विवियन रिचर्ड्स और रिची रिचर्ड्सन ऐसा कर चुके हैं। बता दें कि गेल और लारा ही 10,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं, चंद्रपॉल ने 8778 रन, हेंस ने 8,648 रन, रिचर्ड्स ने 6,721 रन और रिची ने 6,248 रन बनाए थे।