डेरिल मिचेल बने दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज, रोहित शर्मा को पछाड़ा 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल 19 नवंबर को दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। मिचेल ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। मिचेल ने हाल में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली थी। इसके बाद उन्हें रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

रैंकिंग नंबर-1 बल्लेबाज बनने वाले न्यूजीलैंड के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी मिचेल वनडे बल्लेबाजों की नंबर-1 रैंकिंग हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि साल 1979 में महान बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने हासिल की थी। मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोन्स, रोजर टूज़, नाथन एस्टल, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर जैसे दिग्गज अपने करियर में कई बार वनडे रैंकिंग के शीर्ष-5 में शामिल रहे। हालांकि, नंबर-1 स्थान केवल टर्नर और अब मिचेल को ही मिला है।

पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हुआ फायदा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों की रैंकिंग में बढ़त दर्ज की है। मोहम्मद रिजवान 5 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, फखर जमान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्थान की बढ़त के साथ संयुक्त रूप से 26वीं रैंक हासिल की। स्पिनर अबरार अहमद 11 स्थान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि हारिस रऊफ 5 स्थान बढ़कर 23वें स्थान पर पहुंचे हैं।

टेस्ट तेम्बा बावुमा ने पहली बार हासिल की ये उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा अपने करियर में पहली बार टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष-5 में पहुंच गए हैं। शुभमन गिल चोट के बावजूद 2 स्थान ऊपर उठकर 11वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो आयरलैंड के खिलाफ शतक जमाने के बाद 4 स्थान बढ़कर संयुक्त रूप से 34वें नंबर पर आ गए। महमुदुल हसन जॉय ने भी अपने दूसरे टेस्ट शतक की बदौलत 19 स्थान छलांग लगाकर 74वां स्थान हासिल किया।