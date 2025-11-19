न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: नाथन स्मिथ ने किया अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े 

स्मिथ ने 7 ओवर गेंदबाजी की और 42 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। इस खिलाड़ी ने ऐकीम ऑगस्टे (22), रोस्टन चेज (2), जस्टिन ग्रीव्स (22) और मैथ्यू फोर्ड (21) को अपना शिकार बनाया। सीरीज के पहले वनडे में स्मिथ को मौका नहीं मिला था। स्मिथ के अलावा काइल जैमीसन ने अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 7 ओवर में 2 मेडन के साथ 44 रन देकर 3 विकेट लिए।

पारी

ऐसी रही वेस्टइंडीज की पारी

बारिश से प्रभावित मैच में ओवरों की कटौती की गई और 34-34 ओवरों का खेल तय किया गया। वेस्टइंडीज ने शाई होप के नाबाद शतक (109) की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवरों के बाद 247/9 का स्कोर बनाया। मेहमान टीम से होप के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। मेजबान न्यूजीलैंड की ओर से स्मिथ सबसे सफल गेंदबाज रहे। ब्लेयर टिक्नर और मिचेल सेंटनर को भी 1-1 सफलता मिली।