न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: नाथन स्मिथ ने किया अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। ये उनके वनडे करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार ये कारनामा किया। उन्होंने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी किया। बारिश के कारण मुकाबला 34 ओवर हो गया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही स्मिथ की गेंदबाजी
स्मिथ ने 7 ओवर गेंदबाजी की और 42 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। इस खिलाड़ी ने ऐकीम ऑगस्टे (22), रोस्टन चेज (2), जस्टिन ग्रीव्स (22) और मैथ्यू फोर्ड (21) को अपना शिकार बनाया। सीरीज के पहले वनडे में स्मिथ को मौका नहीं मिला था। स्मिथ के अलावा काइल जैमीसन ने अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 7 ओवर में 2 मेडन के साथ 44 रन देकर 3 विकेट लिए।
करियर
ऐसा रहा है स्मिथ का वनडे करियर
स्मिथ ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2024 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खेला था। उन्होंने अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में उन्होंने 32.50 की औसत से 18 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.71 की रही है। स्मिथ ने वेस्टइंडीज के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 विकेट हॉल लिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ स्मिथ ने अपने पहले ही वनडे मुकाबले में 4 विकेट हॉल लिए।
पारी
ऐसी रही वेस्टइंडीज की पारी
बारिश से प्रभावित मैच में ओवरों की कटौती की गई और 34-34 ओवरों का खेल तय किया गया। वेस्टइंडीज ने शाई होप के नाबाद शतक (109) की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवरों के बाद 247/9 का स्कोर बनाया। मेहमान टीम से होप के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। मेजबान न्यूजीलैंड की ओर से स्मिथ सबसे सफल गेंदबाज रहे। ब्लेयर टिक्नर और मिचेल सेंटनर को भी 1-1 सफलता मिली।