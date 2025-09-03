टी-20 अंतरराष्ट्रीय में विभिन्न कप्तानों के नेतृत्व में जसप्रीत बुमराह का कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में विभिन्न कप्तानों के नेतृत्व में जसप्रीत बुमराह का कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अपनी चुनौती पेश करेगी। इस बार ये टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में होगा, जिसमें भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह भी मौजूद रहेंगे। बुमराह पहली बार सूर्यकुमार की कप्तानी में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। वह अपने अब तक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कई बड़े कप्तानों के साथ खेल चुके हैं। इस बीच विभिन्न कप्तानों के नेतृत्व में बुमराह के प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
धोनी
धोनी की कप्तानी में बुमराह ने किया था अपना डेब्यू
बुमराह ने 2016 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। धोनी के नेतृत्व में उन्होंने 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 18.82 की औसत के साथ कुल 28 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम (6.62) रही थी। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा था। वह धोनी की कप्तानी में ही एशिया कप 2016 जीतने में सफल हुए थे।
कोहली
कोहली की कप्तानी में बुमराह ने खेले सर्वाधिक 28 मैच
विराट कोहली की कप्तानी में बुमराह ने कुल 28 मैच (2017-2021) खेले, जिसमें उन्होंने 20.45 की औसत के साथ 31 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम (6.51) रही थी। कोहली की अगुआई में खेलते हुए बुमराह का मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा था। टी-20 विश्व कप 2021 में उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 7 विकेट लिए थे।
रोहित
रोहित की कप्तानी में खेलते हुए बुमराह ने जीता टी-20 विश्व कप
बुमराह ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में 2017-2024 के बीच कुल 19 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 14.57 की औसत के साथ 26 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.68) रही थी। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 विश्व कप जीता था, जिसमें बुमराह की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने विश्व कप में 8 मैचों में 8.26 की औसत के साथ 15 विकेट लिए थे।
बुमराह
2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी कर चुके हैं बुमराह
बुमराह ने 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने 9.75 की औसत और 4.87 की इकॉनमी रेट के साथ 4 विकेट लिए थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 70 मैच खेले हैं, जिसमें 17.74 की औसत और 6.27 की इकॉनमी रेट के साथ 89 विकेट लिए हैं। वह किसी भी मैच में अब तक 4 या 5 विकेट नहीं ले सके हैं।