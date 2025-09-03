वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये हैं सबसे कम स्कोर 

#1 इंग्लैंड (103 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 1999) इंग्लैंड को 1999 में खेले गए वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 122 रन से करारी हार मिली थी। ओवल में खेले गए उस मुकाबले में प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में मेजबान टीम 41 ओवर में सिर्फ 103 रन पर ही ढेर हो गई थी। इंग्लैंड की ओर से ग्रीम हिक और नील फेयरब्रदर ने सर्वाधिक 21-21 रन बनाए थे।

#2 इंग्लैंड (111 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000) इंग्लैंड को 2000 में जोहांसबर्ग वनडे में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 38 रन (डक वर्थ लुईस की मदद से) से हार मिली थी। बारिश से प्रभावित वो मैच 45-45 ओवरों का खेला गया था, जिसमें मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 149 रन बनाए थे। कप्तान हैंसी क्रोनिए ने 56 रन बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 111 रन पर ही सिमट गई थी।

#3 इंग्लैंड (115 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 1996) दक्षिण अफ्रीका ने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट खोकर 129 रन बनाए थे। प्रोटियाज टीम से ब्रायन मैकमिलन ने सर्वाधिक 45 रन बनाए थे। जवाब में छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 115 रन पर ही सिमट गई थी। ईस्ट लंदन में खेले गए उस मुकाबले में इंग्लैंड को 14 रन से हार मिली थी। इंग्लैंड से ग्रीम हिक ने सर्वाधिक 29 रन बनाए थे।