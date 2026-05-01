IPL: DC ने RR को हराते हुए रचा इतिहास, अपना सबसे सफल रन-चेज हासिल किया

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला RR से यशस्वी जायसवाल (6) और वैभव सूर्यवंशी (4) के जल्दी आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल (42) और पराग ने पारी को संभाला। इसके बाद डोनोवन फरेरा (47*) ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में निसांका और राहुल ने 110 रन की साझेदारी करते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए नितीश राणा ने 33 रन और आशुतोष शर्मा (21*) ने भी DC की जीत में अहम भूमिका निभाई।

पराग पराग अपने पहले शतक से चूके RR ने जब 12 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया, तब पराग क्रीज पर आए। उन्होंने ध्रुव जुरेल (42) के साथ मिलकर RR की पारी को संभालने का प्रयास किया। इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की। अच्छी लय में दिख रहे पराग ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने रविंद्र जडेजा (20) के साथ 52 रन जोड़े। पराग 50 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हुए।

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फरेरा फरेरा ने बनाए नाबाद 47 रन RR ने जब 167 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब फरेरा क्रीज पर आए। इस आक्रामक बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव के एक ओवर में 3 बड़े छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने 14 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके और 6 छक्के लगाए।

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अर्धशतक कैसी रही निसांका की पारी और साझेदारी? निसांका ने अपने IPL करियर का पहला अर्धशतक 23 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर पावरप्ले में 70 रन जोड़ दिए। उसके बाद भी इस जोड़ी की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और दोनों ने 57 गेंदों में 110 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। निसांका अपनी पारी में 187.88 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों से 62 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी निसांका इस सूची में हुए शामिल निसांका अब IPL में DC की ओर से पावरप्ले ओवरों के दौरान अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले फ्रेजर-मैकगर्क और करुण नायर ऐसा कर चुके हैं।

राहुल राहुल ने भी खेली उम्दा पारी राहुल ने पारी के दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ 2 चौके लगाए। शानदार फॉर्म में चल रहे राहुल ने पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए आकर्षक शॉट लगाए। इस अनुभवी बल्लेबाज ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने नितीश राणा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी भी की। राहुल 40 गेंदों में 75 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए।

जानकारी DC ने हासिल किया अपना सबसे बड़ा लक्ष्य IPL के इतिहास में यह DC द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले 2025 में LSG के खिलाफ DC ने 210 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।

स्टार्क स्टार्क ने लिए 3 विकेट सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को छक्का मारा। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज ने वापसी की और बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को आउट किया। उन्होंने पावरप्ले में एक और ओवर किया और 17वें ओवर में वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा (20) और पराग (90) को आउट किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 40 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।