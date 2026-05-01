RR बनाम DC: पथुम निसांका ने जड़ा पहला IPL अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही निसांका की पारी और साझेदारी?

निसांका और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने DC को 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 70 रन जोड़ दिए। उसके बाद भी दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और दोनों ने 57 गेंदों में 110 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। निसांका अपनी पारी में 187.88 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों से 62 रन बनाकर आउट हुए।