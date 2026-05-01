RR बनाम DC: पथुम निसांका ने जड़ा पहला IPL अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

RR बनाम DC: पथुम निसांका ने जड़ा पहला IPL अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (62) खेली। यह उनके IPL करियर का पहला और टी-20 करियर का 34वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 23 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही DC को लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत मिली। आइए निसांका की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही निसांका की पारी और साझेदारी?
निसांका और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने DC को 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 70 रन जोड़ दिए। उसके बाद भी दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और दोनों ने 57 गेंदों में 110 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। निसांका अपनी पारी में 187.88 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों से 62 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है निसांका का IPL करियर?
निसांका ने इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 8 मेचों में 21 की औसत और 159.54 की स्ट्राइक रेट से 209 रन बनाने में सफल रहे हैं। यह उनका पहला ही अर्धशतक रहा। इसी तरह वह 175 टी-20 मैचों में लगभग 29 की औसत और 133 की स्ट्राइक रेट से 4,822 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 3 शतक के साथ 34 अर्धशतक भी शामिल रहे हैं।