भारत ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराते हुए 2-0 से जीती सीरीज, ये बने रिकॉर्ड्स 

भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम ने दिल्ली में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया। पहली पारी के खराब प्रदर्शन के बाद फॉलऑन खेलने पर मजबूर हुई वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाए। इसके बाद भारत ने जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा भारत ने इस तरह से जीता मैच भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। भारत से यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (129) ने शतक लगाए। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी कुलदीप यादव की उम्दा गेंदबाजी (5/82) के सामने 248 रन पर सिमट गई। फॉलऑन खेलने पर मजबूर कैरेबियाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (115) और शाई होप (103) के शतकों की बदौलत 390 रन बनाए। भारत ने केएल राहुल के अर्धशतक से लक्ष्य हासिल कर लिया।

पारी राहुल ने जड़ा मैच जिताऊ अर्धशतक भारत की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी (58*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 20वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। वह अपनी पारी में 108 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों से 58 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने पहली पारी में भी 38 रन बनाए थे। उनके अब टेस्ट करियर में 65 मैचों की 114 पारियों में 3,981 रन हो गए हैं। इसमें 11 शतक भी हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही वेस्टइंडीज की दूसरी पारी? पहली पारी के आधार पर 270 रन से पिछलने के बाद वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में भी शुरुआत खराब रही। उसने 35 रन पर 2 विकट गंवा दिए थे। उसके बाद सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल (115) और शाई होप (103) ने पारी को संभाला। कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रन की पारी खेलकर टीम को 300 रन के करीब पहुंचा दिया। जेडन सील्स (32) और जस्टिन ग्रीव्स (50*) ने आखिरी विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए उपयोगी योगदान दिया।

शतक कैम्पबेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक कैम्पबेल ने 199 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों से 115 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा। उन्होंने होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उनके अब 25 टेस्ट की 50 पारियों में 26 से अधिक की औसत और 52 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,141 रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी जड़े हैं।

वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज की टीम ने हासिल की ये उपलब्धि वेस्टइंडीज अब भारत में 13 साल बाद अपनी दूसरी पारी में 350+ रन बनाने वाली पहली मेहमान टीम बन गई है। भारतीय सरजमीं पर दूसरी पारी में 350+ रन बनाने वाली आखिरी टीम इंग्लैंड थी। उसने दिसंबर 2012 में भारत दौरे पर खेले गए नागपुर टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में 352/4 का स्कोर खड़ा किया था। बता दें कि इंग्लिश टीम उस मैच को ड्रॉ पर समाप्त कराने में सफल हुई थी।

उपलब्धि कैम्पबेल बने भारत में 23 साल बाद शतक जड़ने वाले पहले ओपनर कैम्पबेल ने इस शतक के साथ खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह 23 साल बाद भारत में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले साल 2002 में वेवेल हिंड्स ने ईडन गार्डन स्टेडियम में शतक जड़ा था। इसी तरह कैम्पबेल 19 साल बाद भारत के खिलाफ शतक जड़ने वाले पहले केरेबियन ओपनर बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले साल 2006 में डेरेन गंगा ने बासेटेरे में भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी।

पारी कैम्पबेल बने दूसरी सर्वाधिक पारियों में पहला शतक जड़ने वाले ओपनर कैम्पबेल ने बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी 48वीं पारी में जाकर पहला शतक जड़ा है। वह बतौर ओपनर पहला शतक जड़ने में दूसरी सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रेवर गोडार्ड (58 पारी) पहले स्थान पर हैं। इसी तरह वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर डेरेन गंगा (44 पारी) तीसरे और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इमरुल कायेस (32 पारी) चौथे नंबर पर हैं।

शतक होप ने शतक के साथ पूरे किए 2,000 टेस्ट रन होप ने 214 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 103 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 204 गेंदों में पूरा किया। पारी का 98वां रन बनाते ही उनके टेस्ट में 2,000 रन भी पूरे हो गए। उनके 43 टेस्ट की 82 पारियों में 25.37 की औसत और 42.93 की स्ट्राइक रेट से 2,005 रन हो गए हैं। इसमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं।

रिकॉर्ड होप ने 2 टेस्ट शतकों के बीच खेली सबसे अधिक पारियां होप ने 8 साल बार टेस्ट में शतक लगाया है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में शतक जड़ा था। इसके साथ ही वह दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक 58 पारियां खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस सूची में जर्मेन ब्लैकवुड (47 पारी और 5 साल) दूसरे, क्रिस गेल (46 पारी और 3 साल) तीसरे, ड्वेन ब्रावो (44 पारी और 4 साल) चौथे और शिवनारायण चंद्रपॉल (41 पारी और 4 साल) 5वें नंबर पर हैं।

गेंदबाजी कुलदीप और बुमराह ने लिए 3-3 विकेट वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं, मोहम्मद सिराज ने 2, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी में भी कुलदीप ने 5 विकेट चटकाए थे। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 8 विकेट अपने नाम किए। वह इस टेस्ट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं।

पारी ऐसी रही थी वेस्टइंडीज की पहली पारी वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। उसे 21 रन के कुल स्कोर पर जॉन कैम्पबेल (10) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाजे (41) ने 66 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी, लेकिन उसके बाद शाई होप (36) के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यही कारण रहा कि पूरी टीम 81.5 ओवर में 248 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई।

जायसवाल यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक से चूके इससे पहले जायसवाल ने भारत की पहली पारी में संयमित बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक वह 253 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 173 रन पर नाबाद थे। दूसरे दिन की शुरुआत में उन्होंने अपने स्कोर में 2 रन ही जोड़े, लेकिन उसी दौरान गिल के साथ तालमेल की गड़बड़ी के कारण रन आउट हो गए। वह अपना तीसरा दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए।

रिकॉर्ड्स जायसवाल ने बनाए ये रिकॉर्ड्स यह जायसवाल का 7वां टेस्ट शतक रहा। इसके साथ ही वह 23 साल की उम्र में बतौर सलामी बल्लेबाज सर्वाधिक शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका को पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ की बराबरी कर ली है, जिन्होंने भी 23 साल की उम्र में बतौर सलामी बल्लेबाज 7 शतक जड़े थे। 23 साल की उम्र में जायसवाल से ज्यादा टेस्ट शतक वाले भारतीय बल्लेबाज सिर्फ पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (11) हैं।