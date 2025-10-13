भारत बनाम वेस्टइंडीज: जॉन कैम्पबेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

बल्लेबाजी कैसी रही कैम्पबेल की पारी और साझेदारी? पहली पारी में 270 से पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में भी शुरुआत बेहद खराब रही। उसने 35 रन के कुल स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कैम्पबेल और शाई होप ने विकेट पर टिकते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई। कैम्बपेल अपनी पारी में 199 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों से 115 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड कैम्पबेल बने भारत में 23 साल बाद शतक जड़ने वाले पहले ओपनर कैम्पबेल ने इस शतक के साथ खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह 23 साल बाद भारत में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले साल 2002 में वेवेल हिंड्स ने ईडन गार्डन स्टेडियम में शतक जड़ा था। इसी तरह कैम्पबेल 19 साल बाद भारत के खिलाफ शतक जड़ने वाले पहले केरेबियन ओपनर बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले साल 2006 में डेरेन गंगा ने बासेटेरे में भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी।

पारी कैम्पबेल बने दूसरी सर्वाधिक पारियों में पहला शतक जड़ने वाले ओपनर कैम्पबेल ने बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी 48वीं पारी में जाकर पहला शतक जड़ा है। वह बतौर ओपनर पहला शतक जड़ने में दूसरी सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रेवर गोडार्ड (58 पारी) पहले स्थान पर हैं। इसी तरह वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर डेरेन गंगा (44 पारी) तीसरे और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इमरुल कायेस (32 पारी) चौथे नंबर पर हैं।

प्रदर्शन भारत के खिलाफ कैसा रहा है कैम्पबेल का प्रदर्शन? कैम्पबेल ने भारत के खिलाफ अब तक 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 8 पारियों में 27.28 की औसत से 191 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले वह भारत के खिलाफ अर्धशतक भी नहीं जमा पाए थे। साल 2025 में उन्होंने 5 टेस्ट की 10 पारियों में लगभग 26 की औसत से 235 से अधिक रन बनाए हैं। इस साल यह उनकी पहली 50+ रन की पारी है।