दिल्ली टेस्ट: शाई होप ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

बल्लेबाजी कैसी रही होप की पारी और साझेदारी? पहली पारी में 270 रन से पिछड़ने के बाद फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 35 रन तक उसके 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद होप और जॉन कैम्पबेल (115) ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई। उसके बाद होप के कप्तान रोस्टन चेज के साथ पारी को आगे बढ़ाया। होप 214 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के जड़कर आउट हुए।

प्रदर्शन भारत के खिलाफ कैसा रहा है कैम्पबेल का प्रदर्शन? होप ने भारत के खिलाफ अब तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 10 पारियों में 29.33 की औसत से 270 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले वह भारत के खिलाफ अर्धशतक भी नहीं जमा पाए थे। साल 2025 में उन्होंने 5 टेस्ट की 10 पारियों में लगभग 29 की औसत से 265 से अधिक रन बनाए हैं। इस साल यह उनकी पहली 50+ रन की पारी है।

अवधि होप ने 8 साल बाद लगाया टेस्ट शतक होप ने 8 साल बार टेस्ट में शतक लगाया है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में शतक जड़ा था। इसके साथ ही वह दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक 58 पारियां खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस सूची में जर्मेन ब्लैकवुड (47 पारी और 5 साल) दूसरे, क्रिस गेल (46 पारी और 3 साल) तीसरे, ड्वेन ब्रावो (44 पारी और 4 साल) चौथे और शिवनारायण चंद्रपॉल (41 पारी और 4 साल) 5वें नंबर पर हैं।