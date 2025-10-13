दिल्ली टेस्ट: शाई होप ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज शाई होप ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक (103) जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ पहला ही रहा, जिसे उन्होंने 204 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज की टीम फॉलोओन खेलते हुए अपनी पारी की हार को टालने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही होप की पारी और साझेदारी?
पहली पारी में 270 रन से पिछड़ने के बाद फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 35 रन तक उसके 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद होप और जॉन कैम्पबेल (115) ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई। उसके बाद होप के कप्तान रोस्टन चेज के साथ पारी को आगे बढ़ाया। होप 214 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के जड़कर आउट हुए।
प्रदर्शन
भारत के खिलाफ कैसा रहा है कैम्पबेल का प्रदर्शन?
होप ने भारत के खिलाफ अब तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 10 पारियों में 29.33 की औसत से 270 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले वह भारत के खिलाफ अर्धशतक भी नहीं जमा पाए थे। साल 2025 में उन्होंने 5 टेस्ट की 10 पारियों में लगभग 29 की औसत से 265 से अधिक रन बनाए हैं। इस साल यह उनकी पहली 50+ रन की पारी है।
अवधि
होप ने 8 साल बाद लगाया टेस्ट शतक
होप ने 8 साल बार टेस्ट में शतक लगाया है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में शतक जड़ा था। इसके साथ ही वह दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक 58 पारियां खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस सूची में जर्मेन ब्लैकवुड (47 पारी और 5 साल) दूसरे, क्रिस गेल (46 पारी और 3 साल) तीसरे, ड्वेन ब्रावो (44 पारी और 4 साल) चौथे और शिवनारायण चंद्रपॉल (41 पारी और 4 साल) 5वें नंबर पर हैं।
करियर
होप ने पूरे किए 2,000 टेस्ट रन
पारी का 98वां रन बनाते ही होप ने अपने टेस्ट करियर में 2,000 रन भी पूरे कर लिए। वह अब तक 43 टेस्ट की 82 पारियों में 25.37 की औसत और 42.93 की स्ट्राइक रेट से 2,005 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 147 रन का रहा है। वह टेस्ट करियर में 2 बार बिना खाता खोले भी पवेलियन लौट चुके हैं।