दिल्ली टेस्ट: शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 177 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम पहली पारी में विशायलकाय स्कोर की ओर बढ़ सकी है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही गिल की पारी और साझेदारी? भारतीय टीम को मैच के पहले दिन 251 रन के कुल स्कोर पर साई सुदर्शन (87) के रूप में दूसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए गिल ने यशस्वी जायसवाल के साथ 74 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उसके बाद उन्होंने नितीश रेड्डी (43) के साथ चौथे विकेट के लिए 91 रन की अहम साझेदारी निभाई। गिल अपनी पारी में अब तक 12 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा चुके हैं।

जानकारी बतौर कप्तान 5वां टेस्ट शतक गिल का यह बतौर कप्तान 5वां टेस्ट शतक है। इसके साथ ही वह टेस्ट कप्तान बनने के पहले ही साल में 5 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की 10 पारियों में 4 शतक जड़े थे।

रिकॉर्ड WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने गिल गिल अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनके अब 39 मैच की 71 पारियों में करीब 43 की औसत से 2,797* रन हो गए हैं। उन्होंने पारी का 32वां रन बनाते ही ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 67 पारियों में 2,731 रन बनाए हैं। इस सूची में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (2,716) तीसरे, विराट कोहली (2,617) चौथे और रविंद्र जडेजा (2,505) 5वें नंबर पर हैं।

उपलब्धि गिल ने शतकों के मामले में गंभीर और सिद्धू को पछाड़ा इस शतक के साथ ही गिल ने टेस्ट में सर्वाधिक शतकों के माममें पूर्व सलामी बल्लेबाज और वर्तमान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को भी पीछे छोड़ दिया है। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में 9-9 शतक जड़े हैं। अब गिल की नजर अपने टीम साथी केएल राहुल, पूर्व बल्लेबाज रवि शास्त्री और मोहिंदर अमरनाथ के रिकॉर्ड पर हैं, जिन्होंने 11-11 शतक जड़े हैं। सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (51) के नाम है।

जानकारी एक कैलेंडर वर्ष में बतौर कप्तान सर्वाधिक टेस्ट शतक गिल अब टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में बतौर कप्तान संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने साल 2025 में 5 शतक जड़े हैं। उनसे पहले कोहली साल 2017 और 2018 में ऐसा कर चुके हैं।

उपलब्धि गिल ने बतौर कप्तान पूरे किए 1,000 अंतरराष्ट्रीय रन पारी का 33वां रन बनाते ही गिल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान 1,000 रन भी पूरे हो गए। वह टेस्ट में बतौर कप्तान 7 मैचों की 12 पारियों में 900* रन बना चुके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 5 पारियों 170 रन बनाए हैं। वह बतौर कप्तान तीसरे सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 17 पारियों में ऐसा किया है। सुनील गावस्कर और विराट कोहली (15-15 पारी) पहले और मोहम्मद अजहरुद्दीन (16) दूसरे नंबर पर हैं।

प्रदर्शन साल 2025 में शानदार रहा है गिल का प्रदर्शन गिल का इस साल टेस्ट में प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने साल 2025 में अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 14 पारियों में 69.53 की उम्दा औसत से 900 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 269 रन का रहा है। उन्होंने इस साल इंग्लैंड दौरे पर बतौर कप्तान 5 मैचों की 10 पारियों में सर्वाधिक 754 रन बनाए थे।