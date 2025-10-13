ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज 

#1 रोहित शर्मा (491 रन, 2013) भारतीय टीम ने 2013 में अपने घर पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया था। उस सीरीज में रोहित शर्मा सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 6 पारियों में 122.75 की औसत और 108.62 की स्ट्राइक रेट के साथ 491 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। दिलचस्प रूप से रोहित ने उस सीरीज के दौरान दोहरा शतक लगाने का कारनामा भी किया था।

#2 रोहित शर्मा (434 रन, 2016) भारतीय टीम के खिलाफ मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीता था। भले ही उस सीरीज में भारतीय टीम को शिकस्त मिली थी, लेकिन रोहित ने खूब रन बनाए थे। उन्होंने 5 पारियों में 110.25 की औसत और 101.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 434 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था, जिसमें नाबाद 171 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।

#3 विराट कोहली (381 रन, 2016) 2016 की सीरीज में भी विराट कोहली ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था। उन्होंने 5 पारियों में 76.20 की औसत और 99.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 381 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले थे। उन्होंने सीरीज में 32 चौके और 4 छक्के लगाए थे। उस सीरीज में रोहित और कोहली के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 350 रन का आंकड़ा नहीं छू सका था।