भारत ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 17 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। रांची में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349/8 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम से विराट कोहली ने शतक (135) लगाया। जवाब में प्रोटियाज टीम 49.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 332 रन ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को यशस्वी जायसवाल (18) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद रोहित शर्मा (57) और कोहली (135) ने शतकीय साझेदारी की। मध्यक्रम में केएल राहुल (60) ने रविंद्र जडेजा (32 ) के साथ मिलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में मार्करम (7), रयान रिकेल्टन (0) और क्विंटन डिकॉक (0) जल्दी आउट हुए। इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जके (72), मार्को यानसन (77) और कॉर्बिन बॉश (67) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

रोहित रोहित ने लगाया अपना 60वां अर्धशतक पारी की शुरुआत करते हुए रोहित को सिर्फ 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिल गया, जब टोनी डी जोरजी ने उनका कैच छोड़ा। इस मौके का पूर्व भारतीय कप्तान ने भरपूर फायदा उठाया और 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने ऑफ स्पिनर सुब्रायन के एक ओवर में लगातार 2 छक्के भी लगाए। अच्छी लय में दिख रहे रोहित 51 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए।

Advertisement

छक्के वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित रोहित ने अपने वनडे करियर में अब तक 277 मैच खेले हैं, जिसकी 269 पारियों में 352 छक्के लगा लिए हैं। वहीं पाकिस्तान के अफरीदी ने 398 मैचों की 369 पारियों में 351 छक्के लगाए थे। रोहित और अफरीदी के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 350 छक्के नहीं लगाए हैं। इस सूची में तीसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 331 छक्के लगाए थे।

Advertisement

कोहली कोहली ने लगाया 52वां वनडे शतक कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौकों और 7 छक्कों को बदौलत 135 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का 52वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ छठा शतक रहा। कोहली अब वनडे में भारतीय सरजमीं पर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह भारत में अब तक 59 बार 50+ का स्कोर बना चुके हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने 58 बार यह कारनामा किया था।

रिकॉर्ड्स नंबर-3 पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने कोहली कोहली अब वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके इस नंबर पर 223 छक्के हो गए हैं। उन्होंने पारी का दूसरा छक्का लगाते ही पोंटिंग के 217 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसी तरह कोहली अब द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने गए हैं। मैच से पहले उनके नाम 9,936 रन दर्ज थे। उन्होंने 64वां रन बनाते ही यह कारनामा कर दिया।

साझेदारी कोहली और रोहित ने वनडे में की 20वीं शतकीय साझेदारी रोहित ने कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। यह रोहित और कोहली के बीच वनडे में कुल 20वीं शतकीय साझेदारी है। इस जोड़ी ने कुमार संगाकारा और तिलकरत्ने दिलशान के बराबर शतकीय साझेदारी की है। बता दें कि वनडे प्रारूप में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के नाम पर दर्ज है। तेंदुलकर और गांगुली ने 26 मैचों में शतकीय साझेदारी की थी।

राहुल केएल राहुल ने लगाया अर्धशतक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 200 रन के कुल स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर (13) के रूप में चौथा झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए राहुल ने विराट कोहली (135) के साथ 5वें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने रविंद्र जडेजा (32) के साथ 65 रन की साझेदारी कर स्कोर को 340 के पार पहुंचाया। राहुल 56 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों से 60 रन बनाकर आउट हुए।

मैथ्यू ब्रीट्ज़के मैथ्यू ब्रीट्जके ने खेली संघर्षपूर्ण पारी दक्षिण अफ्रीका ने जब 7 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब मैथ्यू ब्रीट्जके क्रीज पर आए। दाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने जोरजी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 66 रन और येंसन के साथ 7वें विकेट के लिए 97 रन जोड़े। वह 80 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्के शामिल रहे।

गेंदबाजी शानदार रही कुलदीप की गेंदबाजी कुलदीप ने डी जोरजी को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने एक ओवर के ही दौरान मार्को येंसन और ब्रीट्जके को पवेलियन की राह दिखाई। इस चाइनामैन गेंदबाज ने निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए प्रेनेलन सुब्रायेन को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 68 रन दिए। इस दौरान उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 350 विकेट भी पूरे किए। वहीं, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए।