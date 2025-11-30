दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत: मैथ्यू ब्रीट्जके और कॉर्बिन बॉश ने लगाए अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी संघर्षपूर्ण रही ब्रीट्जके की पारी दक्षिण अफ्रीका ने जब 7 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब मैथ्यू ब्रीट्जके क्रीज पर आए। दाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने जोरजी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 66 रन और येंसन के साथ 7वें विकेट के लिए 97 रन जोड़े। वह 80 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्के शामिल रहे।

करियर शानदार रहा है ब्रीट्जके का युवा वनडे करियर ब्रीट्जके ने अब तक के वनडे करियर में प्रभावित किया है। उन्होंने 10 मैचों में 68.22 की शानदार औसत से 614 रन बनाए हैं। यह 10 पारियों में उनका छठा 50 से ज्यादा रनों का स्कोर था। इसमें 5 अर्धशतक और एक शतक शामिल है। वह शुरुआती 10 पारियों के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे ज्यादा रन जानेमन मलान (661) और केविन पीटरसन (649) ने बनाए हैं।

पारी ऐसी रही बॉश की पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जब 227 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट खोया, तब बॉश क्रीज पर आए। बॉश ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक 40 गेंदों में पूरा किया और टीम को अंत तक मैच में बनाए रखा। उन्होंने 51 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 67 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनके अब 10 वनडे की 8 पारियों में 232 रन हो गए हैं।

