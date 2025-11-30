रोहित शर्मा ने अपनी लगातार तीसरे वनडे पारी में बनाए 50+ रन, जानिए उनके आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में 57 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 60वां अर्धशतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से यह रोहित का लगातार तीसरे वनडे में 50+ रन की स्कोर रहा। वह इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 2 वनडे में 121* और 73 रन के स्कोर किए थे। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी रोहित को मिला था 1 रन पर जीवनदान पारी की शुरुआत करते हुए रोहित को सिर्फ 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिल गया, जब टोनी डी जोरजी ने उनका कैच छोड़ा। इस मौके का पूर्व भारतीय कप्तान ने भरपूर फायदा उठाया और 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने ऑफ स्पिनर सुब्रायन के एक ओवर में लगातार 2 छक्के भी लगाए। अच्छी लय में दिख रहे रोहित 51 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए।

आंकड़े रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए 2,000 अंतरराष्ट्रीय रन अपनी इस पारी के दौरान रोहित ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2,000 रन पूरे किए। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ ये आंकड़ा छूने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ऐसा कर चुके थे। रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सभी प्रारूपों में 56 मैचों में 33.83 की औसत के साथ 2,030 रन बनाए हैं।

Advertisement

साझेदारी रोहित और कोहली ने की शतकीय साझेदारी रोहित ने कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। यह रोहित और कोहली के बीच वनडे में कुल 20वीं शतकीय साझेदारी है। इस जोड़ी ने कुमार संगाकारा और तिलकरत्ने दिलशान के बराबर शतकीय साझेदारी की है। बता दें कि वनडे प्रारूप में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के नाम पर दर्ज है। तेंदुलकर और गांगुली ने 26 मैचों में शतकीय साझेदारी की थी।

Advertisement