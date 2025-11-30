भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना 7,000वां शतक, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक रहा। इसी तरह यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 7,000वां शतक भी रहा है। कोहली मैच में 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए। आइए कोहली के वनडे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

उपलब्धि चार्ल्स बैनरमैन ने जड़ा था पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पुरुष क्रिकेट में पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 1877 में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसी तरह 1968 में इयान चैपल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 1,000वां शतक, 1990 में जीन जोंस ने 2,000वां शतक, 2001 में स्टीव वॉ ने 3,000वां, साल 2007 में कुमार संगाकारा ने 4,000वां, साल 2014 में रॉस टेलर ने 5,000वां और साल 2019 में सुदेश विक्रमशेखर ने 6,000वां शतक जड़ने का कारनामा किया था।

जानकारी टेस्ट क्रिकेट में बने हैं सबसे ज्यादा शतक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक टेस्ट प्रारूप में बने हैं। टेस्ट में अब तक कुल 4,582 शतक बनाए जा चुके हैं। इसी तरह वनडे क्रिकेट में 2,203 और टी-20 क्रिकेट में 215 शतक बने हैं।

