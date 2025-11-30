भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: विराट कोहली ने जड़ा वनडे करियर का 52वां शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

बल्लेबाजी कैसी रही कोहली की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 25 रन के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (18) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर कोहली ने रोहित शर्मा (57) के साथ 136 रन की साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती प्रदान की। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। रोहित के आउट होने के बाद कोहली ने अपना शतक पूरा किया। वह अब तक 6 चौके और 5 छक्के जड़ चुके हैं।

रिकॉर्ड कोहली ने इस मामले में सचिन को पछाड़ा कोहली अब वनडे क्रिकेट में भारतीय सरजमीं पर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह भारत में अब तक 59 बार 50+ का स्कोर बना चुके हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने 58 बार यह कारनामा किया था। इस सूची में पूर्व प्रोटियाज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस (46) तीसरे, पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग (45) चौथे और रोहित (37) 5वें नंबर पर हैं।

आंकड़े कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए 1,500 वनडे रन कोहली का प्रोटियाज टीम के खिलाफ प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में इस टीम के खिलाफ 5वें सर्वाधिक रन बनाए हैं। उन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ अब तक 32 मैच खेले हैं और 30 पारियों में 68 से अधिक की औसत और 86 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,576 रन बनाए हैं। इसमें 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 160 रन का रहा है।

साझेदारी कोहली और रोहित ने बनाया साझेदारी का यह रिकॉर्ड कोहली और रोहित ने वनडे क्रिकेट में 20वीं बार शतकीय साझेदारी निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा और तिलकरत्ने दिलशान की जोड़ी की बराबरी कर ली है। इस जोड़ी ने भी वनडे क्रिकेट में 20 बार शतकीय साझेदारी निभाई थी। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड सचिन और सौरव गांगुली के नाम दर्ज है, जिन्होंने वनडे में 26 बार शतकीय साझेदारी निभाई थी।

छक्के नंबर-3 पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने कोहली कोहली अब वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके इस नंबर पर 223 छक्के हो गए हैं। उन्होंने पारी का दूसरा छक्का लगाते ही पोंटिंग के 217 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसी तरह कोहली अब द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने गए हैं। मैच से पहले उनके नाम 9936 रन दर्ज थे। उन्होंने 64वां रन बनाते ही यह कारनामा कर दिया।