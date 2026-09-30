गिल ने लगाया दोहरा शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में हासिल किया 406 रन का लक्ष्य, बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 10:12 pm Sep 30, 202610:12 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। गुवाहटी में जीत के लिए मिले 406 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने शुभमन गिल के दोहरे शतक (223*) और रोहित शर्मा (101) की पारियों की मदद से हासिल किया। यह भारत द्वारा वनडे में हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।