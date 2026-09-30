वेस्टइंडीज ने अपना रिकॉर्ड स्कोर बनाया (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

वेस्टइंडीज की टीम ने रचा इतिहास, पहली बार वनडे में 400+ रन का स्कोर बनाया

लेखन अंकित पसबोला 06:10 pm Sep 30, 202606:10 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे गुवाहटी वनडे मैच में निर्धारित 50 ओवर के बाद 405/7 स्कोर बनाया। मेहमान टीम की ओर से जॉन कैंपबेल (101), शाई होप (104) और आमिर जांगू (114) ने बेहतरीन शतक लगाए। इसके साथ ही वनडे क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज ने पहली बार 400 रन का आंकड़ा छूआ है। आइए वेस्टइंडीज की पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।