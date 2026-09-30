भारत बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने अपने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया, बनाए ये रिकॉर्ड्स

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने जब 37 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया, तब होप क्रीज पर आए।

नंबर-3 पर खेलते हुए होप जब 15 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, तब कुलदीप यादव ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच छोड़ा।

इसके बाद 27 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर विराट कोहली ने उनका कैच छोड़ा।

इन जीवनदान का होप ने भरपूर फायदा उठाया और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 104 रन बनाकर आउट हुए।