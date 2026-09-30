डोरडैश ने भारत में खोला पहला ऑफिस

डोरडैश ने भारत में खोला पहला ऑफिस, 3,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:53 pm Sep 30, 202604:53 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी फूड डिलीवरी कंपनी डोरडैश ने आज (30 सितंबर) भारत में अपना पहला ऑफिस हैदराबाद में खोला है। कंपनी ने इसे अपने टैलेंट हब के रूप में शुरू किया है। तेलंगाना के मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने इस ऑफिस का उद्घाटन किया। कंपनी का यह कदम भारत में अपने कामकाज का विस्तार करने की दिशा में है। डोरडैश दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी से जुड़ी सेवाएं देती है और अब हैदराबाद से भारत में काम करेगी।