जॉन कैंपबेल भारत के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बने

कैंपबेल ने पारी का 7वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर खबर ली।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कृष्णा के ओवर में एक छक्का और 3 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए।

आक्रामक अंदाज में खेलते हुए इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने इसके बाद भी तेजी से खेलना जारी रखा और 65 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 68 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए।