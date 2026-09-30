मैनचेस्टर सिटी बड़ी परेशानी में फंस गई है (फाइल तस्वीर)

मैनचेस्टर सिटी पर 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय उल्लंघन का आरोप, क्या EPL से बाहर होगी?

लेखन आदर्श कुमार 04:03 pm Sep 30, 202604:03 pm

क्या है खबर?

मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब को उसके खिलाफ लगाए गए लगभग सभी आरोपों में दोषी पाया गया है। आयोग के निष्कर्षों के अनुसार, क्लब ने 2009-10 से 2017-18 सत्र के बीच करीब एक दशक तक वित्तीय नियमों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया। जांच में सामने आया है कि क्लब ने लंबे समय तक कथित तौर पर छिपी फंडिंग व्यवस्था का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आय बढ़ी और खर्च कम दिखाए गए। इसका मूल्य करीब 11,440 करोड़ रुपये आंका गया है।