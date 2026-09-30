उमेश यादव अब पंजाब की टीम से खेलेंगे घरेलू क्रिकेट, विदर्भ का छोड़ा साथ

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, उमेश पंजाब की ओर से साइन किए जाने वाले पहले गेस्ट प्लेयर बन गए हैं।

इसके लिए उन्हें विदर्भ क्रिकेट बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी मिल गई है।

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) के अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने उमेश के विदर्भ से पंजाब आने की पुष्टि की है।

पंजाब 34 साल से रणजी ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रहा है और अब उन्हें उम्मीद है कि उमेश का अनुभव टीम के काम आएगा।