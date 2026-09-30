शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में दोहरा शतक (223*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने 406 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस पारी के दौरान उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही गिल की पारी
गिल ने शमर जोसेफ के एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए अच्छी लय के संकेत दिए।
उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पिच पर जमकर रन बटोरे और 38 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा और 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक पूरा किया।
वह 133 गेंदों में 223 रन (चौके- 26, छक्के-8) बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड
गिल ने तोड़ा ईशान किशन का रिकॉर्ड
गिल ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के मामले में ईशान किशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
बता दें कि किशन ने 126 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ (2022) दोहरा शतक लगाया था।
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल (128 गेंद बनाम अफगानिस्तान, वानखेड़े, 2023), श्रीलंका के पथुम निसानका (136 गेंद बनाम अफगानिस्तान, पल्लेकेले, 2024) और गेल (138 गेंद बनाम जिम्बाब्वे, कैनबरा, 2015) भी तेज दोहरा शतक लगा चुके हैं।
सूची
बतौर कप्तान दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज
गिल कप्तान के तौर पर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने।
उनसे पहले क्रिस गेल (215 बनाम जिम्बाब्वे, 2015) और वीरेंद्र सहवाग (219 बनाम वेस्टइंडीज, 2015) ही कप्तानी करते हुए दोहरा शतक लगा चुके थे।
क्रिकइंफो के मुताबिक, गिल एक से अधिक दोहरा शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने।
उनसे पहले रोहित शर्मा ऐसा कारनामा कर चुके हैं। बता दें कि रोहित ने वनडे में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक लगाए हैं।
रिकॉर्ड्स
गिल ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
गिल टीम की कप्तानी करते हुए टेस्ट (2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में 269 रन) और वनडे दोनों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
गिल अब लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने इस मामले में मैक्सवेल का पिछला रिकॉर्ड (201* बनाम अफगानिस्तान, 2023) तोड़ा।
गिल भारत के लिस्ट-A क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक वाले बल्लेबाज बने। उनसे आगे सिर्फ जगदीशन (114 गेंद बनाम अरुणाचल प्रदेश) हैं।