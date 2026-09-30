गिल ने लगाया दूसरा दोहरा शतक (तस्वीर: एक्स/BCCI)

शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 10:22 pm Sep 30, 202610:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में दोहरा शतक (223*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने 406 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस पारी के दौरान उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।