कौन हैं धनराज नाथवानी, जिन्हें सपा ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार? अंबानी परिवार से भी हैं संबंध

धनराज भी अपने पिता की तरह खेल प्रशासन में रुचि रखते हैं। 2022 से वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, GCA के उपाध्यक्ष रहते हुए अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।

वे गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन (GSFA) के अध्यक्ष के रूप में भी राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए कार्य कर चुके हैं।