टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से हो जाएगी। यह संस्करण टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। यह सिर्फ तीसरा ऐसा संस्करण होने जा रहा है, जो टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। इस बीच टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

2016 2016 में खेले गए संस्करण में भारतीय टीम ने जीता था खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2016 में खेले एशिया कप में भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। इसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान, श्रीलंका और UAE को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया था। फाइनल में शिखर धवन ने 60 रन की पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

2022 2022 में सुपर-4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी भारतीय टीम टी-20 प्रारूप में 2022 में दूसरी बार एशिया कप खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम सुपर-4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी। ग्रुप-A में मौजूद भारतीय टीम ने पाकिस्तान और हांगकांग को हराते हुए अगले चरण में जगह बनाई थी। इसके बाद सुपर-4 में भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान से हार मिली थी, जबकि उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। उस बार श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए खिताब जीता था।

बल्लेबाज इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन विराट कोहली टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 9 पारियों में 85.80 की औसत और 132.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 429 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। रोहित ने 9 पारियों में 30.11 की औसत और 141.14 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। सूर्यकुमार यादव ने 5 पारियों में 34.75 की औसत से 139 रन बनाए थे।