इंग्लैंड ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दर्ज की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत

लेखा-जोखा इंग्लैंड ने दर्ज की जोरदार जीत मेजबान टीम से पारी की शुरुआत करने वाले जेमी स्मिथ ने 62 रन और बेन डकेट 31 रन बनाए। वहीं रूट और बेथेल के शतकों के बाद अंतिम ओवरों में जोस बटलर ने 32 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए और टीम का स्कोर 400 के पार पहुंचाया। जवाब में जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी के चलते दक्षिण अफ्रीका ने 7 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच मेहमान टीम सस्ते में सिमट गई।

रूट रूट ने वनडे में लगाया अपना 19वां शतक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जब 59 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में टिककर बल्लेबाजी की और 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर को पार करने के लिए 56 गेंदों का सहारा लिया। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 96 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 58वां शतक रूट ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 58वां शतक लगाया। वह विश्व में छठे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक वाले बल्लेबाज हैं। रूट वनडे में 19 शतक के अलावा टेस्ट में 39 शतक लगा चुके हैं।

जैकब बेथेल जैकब बेथेल ने अपना पहला शतक लगाया इंग्लैंड ने जब 117 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था, तब बेथेल क्रीज पर आए थे। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही साउथहैम्पटन की पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। टिकने के बाद तेजी से रन बटोरते हुए बेथेल ने 76 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 82 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने रूट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के 182 रन जोड़े।

इतिहास इंग्लैंड ने रचा इतिहास इंग्लैंड ने रनों के लिहाज से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बता दें कि इससे पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम (317 रन से जीत बनाम श्रीलंका, 2023) था। क्रिकइंफो के अनुसार, इंग्लैंड ने वनडे में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। उन्होंने 7वीं बार 400+ रन बनाया। इस मामले में इंग्लैंड ने भारत की बराबरी की। भारत और इंग्लैंड से आगे सिर्फ दक्षिण अफ्रीका हैं, जिन्होंने 8 पारियों में 400+ रन बनाए।