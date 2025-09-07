इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: जैकब बेथेल ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

पारी शानदार रही बेथेल की पारी इंग्लैंड ने जब 117 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था, तब बेथेल क्रीज पर आए थे। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही साउथहैम्पटन की पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। टिकने के बाद तेजी से रन बटोरते हुए उन्होंने 76 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 82 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के 182 रन जोड़े।

करियर ऐसा रहा है बेथेल का वनडे करियर 21 वर्षीय बेथेल ने 2024 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 15 मैचों की 13 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 450 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 4 अर्धशतक लगाए हैं। दिलचस्प रूप से यह बेथेल का अंतरराष्ट्रीय करियर में भी पहला ही शतक है। वह अब तक 4 टेस्ट और 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं।