इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: जैकब बेथेल ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: जैकब बेथेल ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में बेहतरीन शतक (110) लगाया। यह उनके वनडे और अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक साबित हुआ। उन्होंने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। बता दें कि बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने पिछले वनडे मैच में 58 रन की पारी खेली थी। आइए बेथेल की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही बेथेल की पारी
इंग्लैंड ने जब 117 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था, तब बेथेल क्रीज पर आए थे। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही साउथहैम्पटन की पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। टिकने के बाद तेजी से रन बटोरते हुए उन्होंने 76 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 82 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के 182 रन जोड़े।
करियर
ऐसा रहा है बेथेल का वनडे करियर
21 वर्षीय बेथेल ने 2024 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 15 मैचों की 13 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 450 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 4 अर्धशतक लगाए हैं। दिलचस्प रूप से यह बेथेल का अंतरराष्ट्रीय करियर में भी पहला ही शतक है। वह अब तक 4 टेस्ट और 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं।
जानकारी
रूट ने भी खेली शतकीय परी
इंग्लिश दिग्गज रूट ने 96 गेंदों में 100 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 19वां और अंतरराष्ट्रीय करियर का 58वां शतक साबित हुआ।
इंग्लैंड
इंग्लैंड ने बनाया विशाल स्कोर
इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 414/5 का स्कोर बनाया। मेजबान टीम से पारी की शुरुआत करने वाले जेमी स्मिथ ने 62 रन की पारी खेली। उनके सलामी जोड़ीदार बेन डकेट 31 रन बनाकर आउट हुए। रूट और बेथेल के शतकों के बाद अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के लिए आए जोस बटलर ने तेज अर्धशतक लगाया। विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर ने 32 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए।