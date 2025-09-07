इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका: जो रूट ने वनडे करियर का 19वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में शतक (100) लगाया। साउथहैम्पटन के मैदान पर खेलते हुए रूट ने अपने वनडे करियर का कुल 19वां शतक दर्ज किया। अपनी इस बेहतरीन पारी के दौरान उन्होंने जैकब बेथेल के साथ मिलकर 150+ रन की साझेदारी भी निभाई। आइए रूट की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बेहतरीन रही रूट की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जब 59 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में टिककर बल्लेबाजी की और 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर को पार करने के लिए 56 गेंदों का सहारा लिया। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 100 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने बेथेल (110) के साथ मिलकर 182 रन की साझेदारी की।

वनडे इंग्लैंड से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रूट रूट इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 183 मैचों की 166 पारी में लगभग 50 की औसत के साथ 7,300 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 19 शतक और 43 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 166* रन रहा है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे प्रारूप में यह उनके बल्ले से निकलने वाला तीसरा शतक है।

जानकारी अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 58वां शतक रूट ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 58वां शतक लगाया। वह विश्व में छठे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक वाले बल्लेबाज हैं। रूट वनडे में 19 शतक के अलावा टेस्ट में 39 शतक लगा चुके हैं।

शतक रूट ने घर पर खेलते हुए लगाया 10वां वनडे शतक रूट ने इंग्लैंड में खेलते हुए अपना 10वां वनडे शतक लगाया। उन्होंने अपने घर पर 96 मैच खेले हैं, जिसमें 49.10 की औसत के साथ 3,781 रन बनाए हैं। उन्होंने घर पर खेलते हुए 21 अर्धशतक भी लगाए हैं। विदेशों में खेलते हुए उन्होंने 66 मैचों में 52.30 की औसत के साथ 2,720 रन और तटस्थ मैदानों पर 42.10 की औसत से 800 रन बनाए हैं। उन्होंने विदेशों में 7 और तटस्थ मैदान पर 2 शतक लगाए हैं।