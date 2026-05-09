IPL टिकटों की कालाबाजारी: DDCA अधिकारी बन 20,000 रुपये में बेच रहे थे पास, पुलिस ने 3 को दबोचा
दिल्ली पुलिस ने 8 मई को दिल्ली गेट के पास से 3 लोगों को पकड़ा है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के टिकटों की कालाबाजारी कर रहे थे। ये लोग सिर्फ आम टिकट ही नहीं, बल्कि 'बिक्री के लिए नहीं' लिखे हुए कॉम्प्लिमेंट्री पास भी मनमाने दामों पर बेच रहे थे। इनमें से कुछ पासों की कीमत तो 20,000 रुपये तक पहुंच रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये नकद और 54 टिकट बरामद किए हैं।
DDCA अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी
पकड़े गए आरोपियों के नाम मुकीम, गुफरान उर्फ साजिद और मोहम्मद फैसल हैं। इन तीनों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अधिकारी होने का नाटक किया। वे अलग-अलग IPL मेजबान शहरों में जाकर टिकट जमा करते थे और फिर उन्हें मैच के रोमांच (क्रेज) के हिसाब से बहुत महंगे दामों पर बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक, इन तीनों का दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में धोखाधड़ी और टिकट से जुड़े घोटालों का पुराना रिकॉर्ड है। अब पुलिस को यह भी शक है कि इन लोगों का स्टेडियम के अंदर होने वाली सट्टेबाजी के धंधे से भी कोई लिंक हो सकता है।