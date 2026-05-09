IPL टिकटों की कालाबाजारी: DDCA अधिकारी बन 20,000 रुपये में बेच रहे थे पास, पुलिस ने 3 को दबोचा

DDCA अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी

पकड़े गए आरोपियों के नाम मुकीम, गुफरान उर्फ साजिद और मोहम्मद फैसल हैं। इन तीनों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अधिकारी होने का नाटक किया। वे अलग-अलग IPL मेजबान शहरों में जाकर टिकट जमा करते थे और फिर उन्हें मैच के रोमांच (क्रेज) के हिसाब से बहुत महंगे दामों पर बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक, इन तीनों का दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में धोखाधड़ी और टिकट से जुड़े घोटालों का पुराना रिकॉर्ड है। अब पुलिस को यह भी शक है कि इन लोगों का स्टेडियम के अंदर होने वाली सट्टेबाजी के धंधे से भी कोई लिंक हो सकता है।