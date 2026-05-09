थलापति विजय आज नहीं लेंगे शपथ; 116 विधायकों का ही समर्थन, अब तक क्या-क्या हुआ?

तमिलनाडु की राजनीति में जारी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) प्रमुख और अभिनेता थलापति विजय ने कल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन इस बार भी उनके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों का समर्थन नहीं है। बताया जा रहा है कि विजय को बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के बजाय 116 का ही समर्थन है।

शपथ आज नहीं होगा विजय का शपथ ग्रहण समारोह- रिपोर्ट NDTV ने राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि विजय को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि वे 118 विधायकों का समर्थन साबित नहीं कर पाए हैं। दरअसल, विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) का समर्थन पत्र अब तक राज्यपाल के पास नहीं पहुंचा है। दोनों के पास 2-2 विधायक हैं। विजय को भी बहुमत के लिए 2 और विधायक चाहिए।

घटनाक्रम बीती शाम से अब तक के अहम घटनाक्रम विजय ने 117 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पर राज्यपाल को सौंपा, इस पर AMMK विधायक के भी हस्ताक्षर थे। इसके फौरन बाद टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि AMMK विधायक कामराज का समर्थन पत्र फर्जी था। आधी रात को दिनाकरन और कामराज ने राज्यपाल से मुलाकात की और कथित जालसाजी के मामले में TVK के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद राज्यपाल ने TVK को सूचित किया कि शपथ ग्रहण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।

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आरोप टीटीवी दिनाकरन बोले- विधायक का समर्थन पत्र शायद नकली AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने कहा, "मैं AIADMK का समर्थन कर रहा हूं, मैंने सरकार बनाने के लिए पलानीस्वामी के समर्थन में पत्र सौंपा है। हमारे विधायक कामराज ने भी हस्ताक्षर किए हैं। जब मैंने टीवी पर देखा कि हमने विजय का समर्थन किया है, तो मैं हैरान रह गया। मैंने राज्यपाल को वह पत्र सौंपा और मामले की जांच का आग्रह किया। मुझे लगता है कि यह जाली है या फिर विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला है।

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कांग्रेस कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि AIADMK के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा, "राज्यपाल का रवैया ऐसा लग रहा है, जिसका मकसद किसी वैकल्पिक सरकार को बनने से रोकना है।" साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक धर्मनिरपेक्ष ताकत के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।