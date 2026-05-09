सुवेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, 5 विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ

पश्चिम बंगाल को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोलकाता के परेड ग्राउंड में हुए आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सुवेंदु के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निषिथ प्रणाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कल विधायक दल की बैठक में सुवेंदु को नेता चुना गया था।

मंत्री प्रधानमंत्री ने 98 वर्षीय कार्यकर्ता माखनलाल का किया सम्मान शपथ ग्रहण से पहले मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाया, पैर छुए और फिर देर तक गले लगाया। 1952 में माखनलाल को कश्मीर में उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहां भारतीय तिरंगा फहराने के लिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रवींद्र नाथ टैगोर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए।

झालमुड़ी मैदान में झालमुड़ी के स्टॉल, बंगाली थीम पर सजा पंडाल शपथ ग्रहण के आयोजन स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा मैदान में झालमुड़ी और रसगुल्ला का स्टॉल भी लगाया गए। पूरे पंडाल को बंगाल की थीम में सजाया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर की शैली और सुंदरबन की थीम का इस्तेमाल किया गया है। शपथ ग्रहण से पहले बंगाल के पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। मेहमानों के लिए बंगाली डिश बैंगन भाजा साग और आलू पोश्तो परोसा जाएगा।

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ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री ने रवींद्र नाथ टैगोर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए #WATCH | Kolkata | Prime Minister Narendra Modi and CM-designate Suvendu Adhikari pay tribute to Gurudev Rabindranath Tagore on his birth anniversary pic.twitter.com/0f2FiHRAWJ — ANI (@ANI) May 9, 2026

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परिचय कौन हैं सुवेंदु? सुवेंदु करकुली में पैदा हुए हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री थे। सुवेंदु कांग्रेस से राजनीति में आए और 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद और 2006 में कोंटाई से विधायक चुने गए। वे 2007-08 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान TMC से जुड़े और उसे सत्ता दिलाई। 2020 में वे भाजपा में आ गए और 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया। वह बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे।