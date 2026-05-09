पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ED का छापा, भगवंत मान बोले- झुकेंगे नहीं
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। धनशोधन से जुड़ी जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ में करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे ED अधिकारियों ने भारी सुरक्षा के बीच सुबह तलाशी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब मोदी की चालों के आगे नहीं झुकेगा।
छापा
कहां-कहां पड़े छापे?
अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ स्थित अरोड़ा के आधिकारिक आवास और हरियाणा के गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट कंपनी सहित 5 परिसरों पर छापे मारे गए। इनमें दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कार्यालय परिसर शामिल हैं। ये मामला कथित तौर पर अरोड़ा द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ा है, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल की फर्जी GST खरीद शामिल है।
बयान
भगवंत मान बोले- पंजाब कभी नहीं झुकेगा
भगवंत मान ने कहा, 'आज फिर भाजपा की ED संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में यह तीसरी बार और एक महीने में दूसरी बार। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है; औरंगजेब भी इसे झुका नहीं पाया था। यह भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया; इसलिए पंजाब मोदी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा।'