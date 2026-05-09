ED ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर फिर छापा मारा है

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ED का छापा, भगवंत मान बोले- झुकेंगे नहीं

लेखन आबिद खान 10:44 am May 09, 202610:44 am

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। धनशोधन से जुड़ी जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ में करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे ED अधिकारियों ने भारी सुरक्षा के बीच सुबह तलाशी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब मोदी की चालों के आगे नहीं झुकेगा।