मीराबाई चानू ने जीता स्वर्ण (तस्वीर: एक्स/@mirabai_chanu)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारत ने 13 स्वर्ण समेत जीते कुल 39 पदक, ऐसा रहा प्रदर्शन

लेखन अंकित पसबोला 11:29 am Aug 03, 202611:29 am

क्या है खबर?

ग्लासगो में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते। इस बार भारत की ओर से 120 से अधिक खिलाड़ियों के दल ने हिस्सा लिया था। पदक तालिका की बात करें तो भारत चौथे स्थान (स्वर्ण पदक को वरीयता में आगे रखते हुए) पर रहा। दिलचस्प रूप से पिछले बर्मिंघम खेलों में भी भारत चौथे स्थान पर रहा था। इस बीच ग्लासगो खेलों में भारत के प्रदर्शन और पदकों पर नजर डालते हैं।