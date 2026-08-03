राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारत ने 13 स्वर्ण समेत जीते कुल 39 पदक, ऐसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
ग्लासगो में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते। इस बार भारत की ओर से 120 से अधिक खिलाड़ियों के दल ने हिस्सा लिया था। पदक तालिका की बात करें तो भारत चौथे स्थान (स्वर्ण पदक को वरीयता में आगे रखते हुए) पर रहा। दिलचस्प रूप से पिछले बर्मिंघम खेलों में भी भारत चौथे स्थान पर रहा था। इस बीच ग्लासगो खेलों में भारत के प्रदर्शन और पदकों पर नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
इस बार भारत ने जीते 13 स्वर्ण
इस बार भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए।
पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य पदक जीते।
तालिका में इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा।
इंग्लैंड ने 29 स्वर्ण सहित कुल 110 पदक जीते। वहीं, कनाडा ने 19 स्वर्ण के साथ कुल 62 पदकों में कब्जा जमाया।
मुक्केबाजी
मुक्केबाजी में भारत ने जीते 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक
महिलाओं के 54 किलोग्राम में प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता।
इसके बाद महिलाओं के 51 किलोग्राम फाइनल में साक्षी चौधरी, 57 किलोग्राम में जैस्मीन लेम्बोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घनघस और 70 किलोग्राम में प्रिया घनघस ने स्वर्ण पदक जीते।
वहीं, पुरुषों के 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच और 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीते।
नरेंद्र बेरवाल (90+ किलोग्राम), लवलीना बोरगोहेन (75 किलोग्राम) और जादुमणि सिंह (55 किलोग्राम) ने रजत जीते।
एथलेटिक्स
एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर जीते कुल 16 पदक
भारत ने एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर कुल 16 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल थे।
शर्मिला धनखड़ (महिला शॉट पुट F57), दिलीप गावित (पुरुष 100 मीटर T47) और सोमन राणा (पुरुष शॉट पुट F57) स्वर्ण जीतने वाले एथलीट रहे।
नीरज चोपड़ा इस बार स्वर्ण नहीं जीत सके और उन्होंने रजत पदक जीता।
इस बार भाला फेंक में नीरज के अलावा यशवीर सिंह (कांस्य) ने भी पोडियम में स्थान पक्का किया।
एथलेटिक्स
गुलवीर सिंह और तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास
लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा।
वह राष्ट्रमंडल खेलों में एक संस्करण के ट्रैक इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने।
उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।
एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर (पुरुष लंबी कूद में रजत), और तेजस्विन शंकर (पुरुष डेकाथलन में कांस्य) ने भी पदक जीते। तेजस्विन डेकाथलन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।
चानू
मीराबाई चानू ने जीता लगातार तीसरा स्वर्ण
स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कुल 190 किलोग्राम उठाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
चानू ने लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेलों के संस्करण में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता था।
वहीं, 2018 में गोल्ड कोस्ट खेलों में उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इससे पहले वह 2014 में ग्लासगो खेलों में रजत पदक जीतने में सफल हुई थी।
जानकारी
जूडो में मिले 2 स्वर्ण पदक
23 वर्षीय जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उनके अलावा हर्ष सिंह ने भी जूडो में स्वर्ण पदक जीता।