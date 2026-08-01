राष्ट्रमंडल खेल 2026: प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शनिवार को भारत की झोली में एक और पदक आया है। दरअसल, महिलाओं के 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में भारत की प्रीति पवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को सर्वसम्मति से हराया। यह राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
इस संस्करण में ऐसा रहा प्रीति का प्रदर्शन
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अपने पहले मैच में प्रीति ने मलावी की डेबोरा म्तेंजे को आसानी से हराते हुए अपने अभियान की शुरुआत की।
इसके बाद क्वार्टर-फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर कम से कम कांस्य पदक पक्का किया।
सेमीफाइनल में भिवानी की इस मुक्केबाज ने जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को 5-0 से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था।
परिचय
भिवानी में पैदा हुई हैं प्रीति
प्रीति पवार का जन्म 23, अक्टूबर 2003 को हरियाणा के भिवानी में हुआ। उनके माता-पिता स्वयं खेलों से जुड़े रहे, इसलिए बचपन से ही उनकी खेल को लेकर दिलचस्पी रही।
मुक्केबाजी से उनका परिचय 14 साल की उम्र में उनके अपना चाचा विनोद पंवार ने कराया, जो खुद एक पूर्व मुक्केबाज थे।
उन्होंने शुरुआत में भिवानी में अपने चाचा की अकादमी में ट्रेनिंग ली।
उन्होंने 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर सबका ध्यान अपनी और खींचा।