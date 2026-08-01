राष्ट्रमंडल खेल 2026: प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण पदक

प्रीति पवार का जन्म 23, अक्टूबर 2003 को हरियाणा के भिवानी में हुआ। उनके माता-पिता स्वयं खेलों से जुड़े रहे, इसलिए बचपन से ही उनकी खेल को लेकर दिलचस्पी रही।

मुक्केबाजी से उनका परिचय 14 साल की उम्र में उनके अपना चाचा विनोद पंवार ने कराया, जो खुद एक पूर्व मुक्केबाज थे।

उन्होंने शुरुआत में भिवानी में अपने चाचा की अकादमी में ट्रेनिंग ली।

उन्होंने 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर सबका ध्यान अपनी और खींचा।