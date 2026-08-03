रणजी ट्रॉफी 2025-26 में आकिब नबी ने लिए थे सर्वाधिक विकेट (तस्वीर: एक्स/@CricCrazyJohns)

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह, आकिब नबी टीम में शामिल हुए

लेखन अंकित पसबोला 10:26 am Aug 03, 202610:26 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को 15 अगस्त से श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। श्रीलंका दौरे पर होने वाली इस सीरीज से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को यह आधिकारिक ऐलान किया है। बुमराह की जगह पर जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि नबी ने अब तक अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है। उन्हें पहली बार टीम में चुना गया है।