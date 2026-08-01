अस्मिता डे राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं

राष्ट्रमंडल खेल 2026: कौन हैं अस्मिता डे, जो जूडो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनीं?

लेखन भारत शर्मा 10:08 am Aug 01, 202610:08 am

क्या है खबर?

भारतीय जूडो के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारत की 23 वर्षीय जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह CWG में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। अस्मिता ने बेहद कड़े और रोमांचक फाइनल मुकाबले में कनाडा की हाइडी क्वाक को अतिरिक्त समय में 2-1 से मात देकर पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया।