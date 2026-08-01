राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारत के तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
भारत के तेजस्विन शंकर राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) के इतिहास में पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भातरीय खिलाड़ी बन गए हैं। तेजस्विन ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कांस्य पदक जीता है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। तेजस्विन पहले दिन 5 स्पर्धाओं के बाद शंकर दूसरे स्थान पर रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने 110 मीटर बाधा दौड़, पोल वॉल्ट, 1500 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और भाला फेंक स्पर्धा में भाग लिया।
प्रदर्शन
तेजस्विन ने 7,976 अंक के साथ बनाई पोडियम पर जगह
2 दिनों में आयोजित 10 स्पर्धाओं के बाद 27 वर्षीय तेजस्विन ने कुल 7,976 अंक हासिल किए।
वह स्वर्ण पदक विजेता ग्रेनाडा के लिंडन विक्टर से पीछे रहे, जिन्होंने 8,096 अंकों के साथ अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
वहीं, कनाडा के डेमियन वार्नर ने 8,036 अंक हासिल किए। तेजस्विन ने इंग्लैंड के सैमी बॉल (7,893 अंक) को मामूली अंतर से हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। यह उनके लिए गर्व की बात रही।
प्रदर्शन
पहले दिन कैसा रहा था तेजस्विन का प्रदर्शन?
घुटने की चोट के कारण पहले दिन पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा से हटने के बावजूद तेजस्विन ने सभी स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया।
उन्होंने दिन की शुरुआत 100 मीटर दौड़ में 10.96 सेकंड के समय के साथ की।
उन्होंने लंबी कूद में शानदार वापसी करते हुए 7.82 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया और अपने प्रयास के लिए 1,015 अंक अर्जित किए। इसी के चलते वह दूसरे स्थान पर रहे थे।
स्पर्धा
तेजस्विन ने ऊंची कूद स्पर्धा में किया शानदार प्रदर्शन
शॉट पुट में तेजस्विन ने 3 प्रयासों में 13.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और 7वें स्थान पर रहे।
इससे उन्हें 673 अंक मिले और 3 स्पर्धाओं के बाद कुल 2,558 अंकों के साथ वे 5वें स्थान पर खिसक गए।
हालांकि, उन्होंने अपने पसंदीदा ऊंची कूद स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 2.15 मीटर की सर्वोच्च रैंकिंग वाली ऊंचाई को पार करते हुए 944 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया।
दौड़
तेजस्विन ने 400 मीटर की दौड़ के साथ किया था पहले दिन का समापन
तेजस्विन ने पहले दिन की आखिरी स्पर्धा के रूप में 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया था और 49.51 सेकंड के समय के साथ समापन किया।
यह उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी नहीं था, लेकिन इसने उन्हें पहले दिन कुल 4,339 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहने में मदद की।
इससे वह टोक्यो ओलंपिक चैंपियन डेमियन वार्नर से ठीक पीछे रहे। कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद तेजस्विन ने पहले दिन सराहनीय प्रदर्शन किया।