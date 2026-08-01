भारत के तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारत के तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में जीता कांस्य पदक

लेखन भारत शर्मा 09:16 am Aug 01, 202609:16 am

क्या है खबर?

भारत के तेजस्विन शंकर राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) के इतिहास में पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भातरीय खिलाड़ी बन गए हैं। तेजस्विन ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कांस्य पदक जीता है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। तेजस्विन पहले दिन 5 स्पर्धाओं के बाद शंकर दूसरे स्थान पर रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने 110 मीटर बाधा दौड़, पोल वॉल्ट, 1500 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और भाला फेंक स्पर्धा में भाग लिया।