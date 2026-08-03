महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह बरी

ये विवाद जनवरी, 2023 में सामने आया था। तब शीर्ष महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर आरोप लगाए थे।

इसके बाद बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मई, 2024 में बृजभूषण पर आरोप तय किए गए थे। इसके बाद 4 साल तक कोर्ट में 127 बार सुनवाई हुई।

इसी दौरान 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण को नियमित जमानत मिल गई थी। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।