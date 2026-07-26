चानू ने जीता स्वर्ण (तस्वीर: एक्स/@imrahultrehan)

मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, राष्ट्रमंडल खेलों में जीता अपना लगातार तीसरा स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 08:25 pm Jul 26, 202608:25 pm

क्या है खबर?

ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की मीराबाई चानू ने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 48 किलोग्राम भारवर्ग में उन्होंने कुल 190 किलोग्राम उठाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने स्नैच में गेम्स रिकॉर्ड (85 किलोग्राम) भी स्थापित किया। इस स्पर्धा का रजत नाइजीरिया की रूथ असुकुओ न्योंग ने 168 किलोग्राम के साथ जीता। कांस्य पदक मलेशिया की आइरीन जेन हेनरी ने 167 किलोग्राम के साथ अपने नाम किया।