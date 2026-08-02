राष्ट्रमंडल खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए रचा इतिहास 

राष्ट्रमंडल खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए रचा इतिहास
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शनिवार का दिन भारत के नाम रहा। पूरे दिन भर में मुक्केबाजों ने पदकों की झड़ी लगाई तो आखिर में एथलेटिक्स में भी भारत की झोली में पदक आया। पुरुषों के 5,000 मीटर की फाइनल दौड़ में गुलवीर सिंह ने 13:24.95 का समय निकालते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। वह राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।
पदक
गुलवीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जीता अपना दूसरा पदक
गुलवीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अपना दूसरा पदक जीता। वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एक संस्करण के ट्रैक इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं।
इससे पहले वह 10,000 मीटर दौड़ में 27:49.8 समय के साथ रजत पदक जीत चुके थे।
10,000 मीटर में वह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन (27:48.93) के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आइल ऑफ मैन के डेविड मुल्लार्की ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
A final lap to remember for Gulveer Singh! 🥉✨— Team India (@WeAreTeamIndia) August 1, 2026
The last lap had it all, but he pushed till the finish line to secure a historic bronze in the Men’s 5000m final. Gulveer Singh becomes the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the 5000m event. He adds a second CWG… pic.twitter.com/9dYBUY06jT
परिचय
अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं गुलवीर
गुलवीर का जन्म 1 जून, 1998 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव में हुआ।
किसान परिवार में पैदा हुए गुलवीर का लक्ष्य भारतीय सेना में भर्ती होना था। आगरा भर्ती के दौरान उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया और 2018 में सेना में शामिल हुए।
उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई। नॉर्थ-ईस्ट के इस पहाड़ी राज्य में तैनाती ने उनकी दौड़ने की क्षमता को और निखारा। यहीं से उनका सफर लंबी दूरी के धावक बनने का शुरू हुआ।