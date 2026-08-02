राष्ट्रमंडल खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए रचा इतिहास 

गुलवीर का जन्म 1 जून, 1998 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव में हुआ।

किसान परिवार में पैदा हुए गुलवीर का लक्ष्य भारतीय सेना में भर्ती होना था। आगरा भर्ती के दौरान उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया और 2018 में सेना में शामिल हुए।

उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई। नॉर्थ-ईस्ट के इस पहाड़ी राज्य में तैनाती ने उनकी दौड़ने की क्षमता को और निखारा। यहीं से उनका सफर लंबी दूरी के धावक बनने का शुरू हुआ।