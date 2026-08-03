कांग्रेस नेता नाना पटोले के पैर धोने का वीडियो वायरल, भाजपा ने कसा 'संस्कृति' पर तंज
क्या है खबर?
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के पैर धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सत्ता में शामिल भाजपा ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'कांग्रेस की संस्कृति' करार दिया है। इसके बाद पटोले ने भी इस पर सफाई देते हुए विरोधियों को आड़े हाथों लिया है।
वीडियो
वायरल वीडियो में क्या और भाजपा ने कैसे कसा तंज?
वायरल वीडियो में नाना पटोले एक सोफे पर बैठे हैं, जबकि 2 युवक उनके पैर धो रहे हैं और उनके पैरों पर फूल बरसा रहे हैं। पटोले के पैरों के पास कुछ फल भी दिख रहे हैं।
इस वीडियो को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "ऐसी गतिविधियां करना कांग्रेस नेताओं की संस्कृति को दर्शाता है। उन्हें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। ऐसी प्रथाओं में पड़ने से आलोचना ही मिलती है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
शिष्य बिचारे पूजा करताहेत आणि गुरू फोनमध्ये बिझी. कार्यकर्त्यांकडून पाय धुवून घेताना श्री श्री 1008 'नाना'महाराज पटोले..— Sunaina Holey (@SunainaHoley) August 2, 2026
काय @NANA_PATOLE लाज वाटत नाही का जराशी? pic.twitter.com/phQPIBkFwu
सफाई
पटोले ने मामले में क्या दी सफाई?
विवाद बढ़ता देख पटोले ने अपना रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा, "उस दिन गुरु पूजा का अवसर था। वहां मेरे परिवार के 2 युवा सदस्य मौजूद थे। उन्होंने जिद की कि वे मुझे अपना गुरु मानते हैं और सम्मान के तौर पर ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह स्वेच्छा से किया।"
इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, "जो लोग दान निधि की लूट करते हैं, उन्हें हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है।"