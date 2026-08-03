कांग्रेस नेता नाना पटोले के पैर धोने का वीडियो वायरल हो रहा है

कांग्रेस नेता नाना पटोले के पैर धोने का वीडियो वायरल, भाजपा ने कसा 'संस्कृति' पर तंज

लेखन भारत शर्मा 10:37 am Aug 03, 202610:37 am

क्या है खबर?

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के पैर धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सत्ता में शामिल भाजपा ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'कांग्रेस की संस्कृति' करार दिया है। इसके बाद पटोले ने भी इस पर सफाई देते हुए विरोधियों को आड़े हाथों लिया है।