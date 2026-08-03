प्रणित मोरे का वीडियो आया सामने

बिरयानी विवाद के बाद पहला लाइव शो करने पहुंचे प्रणित मोरे, भावुक होकर कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Aug 03, 202610:34 am

क्या है खबर?

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे पिछले काफी वक्त से अपने लाइव शो से दूर चल रहे थे। हालांकि, अब उन्होंने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ वापसी की है, लेकिन इस दौरान वह पहले भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर प्रणित का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी आंखें नम दिखीं। वायरल वीडियो में यह दावा भी किया गया है कि ये क्लिप उनके जॉर्जिया शो की है, जिसमें उन्होंने अपना समर्थन करने वालों का आभार व्यक्ति किया है।